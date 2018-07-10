В Киеве задержали серийного насильника

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 60877 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107388 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128647 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135890 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171814 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154159 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141705 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130516 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183303 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118355 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Киеве задержали серийного насильника

В Киеве задержали серийного насильника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В Подольском районе столицы правоохранители задержали ранее судимого злоумышленника, который подозревается в серии изнасилований и нападений на женщин. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры г. Киева, передает УНН.

“Злоумышленником оказался 45-летний житель столицы, ранее судимый за совершение разбойного нападения”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, во вторник, 9 июля, в Подольское УП ГУ НП в г.Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Белицкой в ​​Киеве неизвестный мужчина напал на 20-летнюю девушку, под угрозой насилия склонил ее к половой связи и ограбил.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Во время обысков в квартире 45-летнего киевлянина правоохранители изъяли женские украшения, которыми он завладел ранее во время совершения аналогичного нападения. Вторая жертва уже опознала свои вещи.

В настоящее время Киевской местной прокуратурой № 7 задержанному объявлено подозрение ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным путем), ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках следствия проверяется причастность задержанного к совершению еще 5 нападений на женщин, совершенных на территории города Киева.

Напомним, в Киевской области полиция задержала 76-летнего педофила.

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