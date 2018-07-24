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Суд посадив на 11 років серійного ґвалтівника

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КИЇВ. 24 липня. УНН. За скоєння двох зґвалтувань, одне з яких – із пограбуванням потерпілої, Бородянський районний суд Київської області призначив раніше судимому чоловіку покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.

“Завдяки якісному підтриманню обвинувачення прокуратурою Київської області до 11 років позбавлення волі засуджено рецидивіста, який разом зі спільником зґвалтував та пограбував дівчину”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що в серпні 2016 року, в смт. Немішаєве Бородянського району, 29-річний чоловік, який раніше був неодноразово судимий, спільно зі своїм знайомим зустріли дівчину, яка поверталась додому. Так, рецидивіст та його товариш сказали роздягнутись 28-річній потерпілій і, продовжуючи залякувати останню, зловмисник зґвалтував дівчину.

Після згвалтування чоловіки пограбували потерпілу, заволодівши її мобільним телефоном та золотими прикрасами, завдавши матеріальних збитків останній на суму понад 15 тисяч гривень.

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У подальшому, після вчинення злочину зловмисник поїхав в Житомирську область, де вже у вересні викрав та зґвалтував ще одну дівчину. Правоохоронними органами рецидивіста затримано. За результатами висновків молекулярно-генетичної експертизи встановлено, що до скоєного раніше зґвалтування в Бородянському районі причетний саме цей чоловік.

За процесуального керівництва Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно зловмисника у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 152 (зґвалтування, вчинене групою осіб) та ч. 2 ст. 186 (грабіж, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Завдяки якісному підтриманню державного обвинувачення прокуратурою рецидивіста визнанно винним у інкримінованих злочинах та засуджено до 11 років позбавлення волі.

Матеріали стосовно іншого чоловіка виділені в окреме провадження.

Нагадаємо, ГПУ у Верховному Суді відстояла законність вироку у вигляді позбавлення волі на 14 років неповнолітньому, який у лютому 2015 року у Чутівському районі Полтавської області згвалтував і убив 20-річну дівчину.

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