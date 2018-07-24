Неповнолітній вбивця і ґвалтівник проведе за ґратами 14 років життя

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Генеральна прокуратура України у Верховному Суді відстояла законність вироку щодо неповнолітнього, який у лютому 2015 року у Чутівському районі Полтавської області згвалтував і убив 20-річну дівчину. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“За принципової позиції представника Генеральної прокуратури України Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду відмовлено у задоволенні безпідставної та необґрунтованої скарги захисника на вирок Полтавського районного суду Полтавської області та ухвалу апеляційного суду Полтавської області, якими неповнолітнього визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152 і п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України, та засуджено до 14 років 6 місяців позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 листопада 2016 року чоловіка засудили за зґвалтування і вбивство 20-річної дівчини до 14 років ув’язнення.

У лютому 2015 року після відпочинку в кафе на той час неповнолітній житель Чутівського району зґвалтував, а потім убив 20-річну дівчину.

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Понад рік він переховувався від органів слідства в Російській Федерації. У лютому 2016 року Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України про видачу (екстрадицію) вищезгаданої особи для притягнення його до кримінальної відповідальності. Прокуратурі Полтавщини було доручено організувати етапування хлопця із Рязанської області.

Вироком суду жителя Чутівського району було засуджено за п.10 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням) та ч.4 ст.152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки) КК України до 14 років та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, суд залишив в силі вирок серійному маньяку.

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