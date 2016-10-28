Суд посадил экс-директора ГП "Укрзализнычпостач" под домашний арест и обязал носить электронный браслет

"27 октября Соломенский районный суд г.Киева избрал меру пресечения для экс-директора ГП" Укрзализнычпостач "(сейчас филиал ПАО" Укрзализныця ") в виде домашнего ареста с применением средства электронного контроля (ношением электронного браслета)", - сказано в сообщении .

Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ( "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах»).

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали экс-директора ГП "Укрзализнычпостач".