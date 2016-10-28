Суд посадив екс-директора ДП “Укрзалізничпостач” під домашній арешт і зобов'язав носити електронний браслет
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 27 жовтня Солом’янський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід для екс-директора ДП “Укрзалізничпостач” у вигляді домашнього арешту із застосуванням засобу електронного контролю (носінням електронного браслету). Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
“27 жовтня Солом’янський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід для екс-директора ДП „Укрзалізничпостач“ (наразі філія ПАТ „Укрзалізниця“) у вигляді домашнього арешту із застосуванням засобу електронного контролю (носінням електронного браслету)”, — сказано в повідомленні.
Посадовця підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (“привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах”).
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали екс-директора ДП “Укрзалізничпостач”.