Суд начал заседание по делу о госизмене Януковича

Добавим, что сегодня должны начаться судебные дебаты между сторонами процесса.



Напомним, суд отказал защите Януковича допросить еще 252 дополнительных свидетелей.



Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.



