Суд начал заседание по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Оболонский районный суд Киева начал заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает УНН.
Добавим, что сегодня должны начаться судебные дебаты между сторонами процесса.
Напомним, суд отказал защите Януковича допросить еще 252 дополнительных свидетелей.
Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.