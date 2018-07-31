Суд почав засідання у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Оболонський районний суд Києва розпочав засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає УНН.
Додамо, що сьогодні повинні розпочатись судові дебати між сторонами процесу.
Нагадаємо, суд відмовив захисту Януковича допитати ще 252 додаткових свідків.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.