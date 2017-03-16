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Суд перенес заседание по делу О.Царева на 10 мая

Суд перенес заседание по делу О.Царева на 10 мая

Киев • УНН

 • 9142 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева в четверг установил порядок исследования доказательств по делу бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева и перенес рассмотрение производства на 9:00 10 мая. Об этом сообщил председательствующий судья Павел Слободян, передает корреспондент УНН.

Председательствующий судья, заслушав мнения сторон, установил порядок исследования доказательств по делу О.Царева.

По его словам, в первую очередь будут исследованы письменные доказательства, которые будут предоставлены стороной обвинения, в том числе вещественные доказательства, материальные носители и видеоматериалы.

Далее, отметил он, суд перейдет к допросу свидетелей, а затем приступит к исследованию доказательств стороны защиты. После этого - допрос свидетелей защиты.

Кроме того, отметил судья, если в суд появится сам обвиняемый О.Царев, ему также предложат дать показания.

Во время заседания прокурор Роман Гошовский попросил допросить ряд свидетелей, в том числе  - Дмитрия Яроша и Владимира Фесенко в частности.

В связи с тем, что суд сегодня не смог перейти к изучению письменных доказательств стороны обвинения, рассмотрение дела было перенесено на 9:00 10 мая.

Напомним, суд начал рассмотрение дела в отношении О.Царева.

В производстве Шевченковского райсуда находится обвинительный в отношении О.Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по ч.3 ст. 103 и ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса.

25 марта в ГПУ сообщали, что направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по материалам специального досудебного расследования, которое закончено Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, в отношении бывшего народного депутата Украины О.Царева по ч.2 ст.110 и ч.3 ст .109 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия направлены на насильственное изменение и свержение конституционного строя).

О.Царев обвиняется в том, что в период с апреля по май 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост Президента Украины, он принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы Украины путем признания самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" с использованием средств массовой информации.

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