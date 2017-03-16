Суд переніс засідання у справі О.Царьова на 10 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва у четвер встановив порядок дослідження доказів у справі колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова і переніс розгляд провадження на 9:00 10 травня. Про це повідомив головуючий суддя Павло Слободян, передає кореспондент УНН.
Головуючий суддя, заслухавши думки сторін, встановив порядок дослідження доказів у справі О.Царьова.
За його словами, у першу чергу буде досліджено письмові докази, які будуть надані стороною обвинувачення, у тому числі речові докази, матеріальні носії та відеоматеріали.
Далі, зазначив він, суд перейде до допиту свідків обвинувачення, а після цього приступить до дослідження доказів сторони захисту. Після цього - допит свідків захисту.
Крім того, зазначив суддя, якщо до суду з'явиться сам обвинувачений О.Царьов, йому також запропонують надати свідчення.
Під час засідання прокурор Роман Гошовський попросив допитати низку свідків обвинувачення, серед них зокрема - Дмитра Яроша, Володимира Фесенка зокрема.
У зв'язку з тим, що суд сьогодні не зміг перейти до вивчення письмових доказів сторони обвинувачення, розгляд справи було перенесено на 9 годину 10 травня.
Нагадаємо, суд розпочав розгляд справи щодо О.Царьова.
У провадженні Шевченківського райсуду перебуває обвинувальний акт щодо Олега Царьова в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за ч.3 ст. 103 і ч.2 ст. 110 Кримінального кодексу.
25 березня у ГПУ повідомляли, що направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за матеріалами спеціального досудового розслідування, яке закінчено Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, стосовно колишнього народного депутата України О.Царьова за ч.2 ст.110 та ч.3 ст.109 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, дії спрямовані на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу).
О.Царьов обвинувачується у тому, що в період із квітня по травень 2014 року, будучи народним депутатом України та кандидатом на пост Президента України, він взяв участь у зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону України шляхом визнання самопроголошених “Донецької народної республіки” та “Луганської народної республіки” з використанням засобів масової інформації.