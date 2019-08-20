Суд перенес заседание по расстрелам на Институтской

“Кажется, началась какая-то игра и затяжки. Рассмотрение дела превращается в пытку родственников, потерявших близких. Пострадавшие возмущены и требуют встречи с руководством суда”, — написал Маселко на своей странице в Facebook.

Как отмечает издание, суд должен рассмотреть апелляцию относительно оставления под стражей Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко и Олега Янышевского. Как сообщила Адвокатская совещательный группа, “беркутовцы” не присутствовали в зале суда, но были в режиме видеоконференции. Их адвокаты выступили против проведения судебного заседания без присутствия обвиняемых.

Пять бывших “беркутовцев” — Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янышевского — обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева. Святошинский районный суд несколько раз продлевал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывший командир роты спецподразделения “Беркут” Дмитрий Садовник, которого также подозревают в совершении преступлений на Майдане, бежал в России и получил российское гражданство.

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