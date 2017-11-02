Суд перенес рассмотрение дела Януковича о расстреле Майдана на 3 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева перенес на 3 ноября рассмотрение ходатайства о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.
“В судебном заседании объявляется перерыв до 8:00 3 ноября”, — сказала следственная судья Светлана Шапутько.
Она пояснила, что перерыв связан с тем, что у нее заседание по другому делу.
Стоит отметить, что на сегодня суд исследовал 6 из 92 томов уголовного производства.
Напомним, суд отметил недопустимость “пиар-акций” на заседании по делу расстрела Майдана.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.