Суд перенес рассмотрение дела Януковича о расстреле Майдана на 3 ноября

“В судебном заседании объявляется перерыв до 8:00 3 ноября”, — сказала следственная судья Светлана Шапутько.

Она пояснила, что перерыв связан с тем, что у нее заседание по другому делу.

Стоит отметить, что на сегодня суд исследовал 6 из 92 томов уголовного производства.

Напомним, суд отметил недопустимость “пиар-акций” на заседании по делу расстрела Майдана.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.