Суд переніс розгляд справи Януковича про розстріл Майдану на 3 листопада

"В судовому засіданні оголошується перерва до 8:00 3 листопада", - сказала слідча суддя Світлана Шапутько.

Вона пояснила, що перерва пов’язана з тим, що у неї засідання по іншій справі.

Варто зазначити, що станом на сьогодні, суд дослідив 6 із 92 томів кримінального провадження.

Нагадаємо, суд наголосив на неприпустимості "піар-акцій" на засіданні у справі розстрілу Майдану.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.