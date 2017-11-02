Суд переніс розгляд справи Януковича про розстріл Майдану на 3 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва переніс на 3 листопада розгляд клопотання про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану в лютому 2014 року, передає кореспондент УНН.
"В судовому засіданні оголошується перерва до 8:00 3 листопада", - сказала слідча суддя Світлана Шапутько.
Вона пояснила, що перерва пов’язана з тим, що у неї засідання по іншій справі.
Варто зазначити, що станом на сьогодні, суд дослідив 6 із 92 томів кримінального провадження.
Нагадаємо, суд наголосив на неприпустимості "піар-акцій" на засіданні у справі розстрілу Майдану.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.