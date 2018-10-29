Суд перенес рассмотрение дела Мартыненко на следующий понедельник

"Заседание не состоялось в связи с тем, что судья Бугиль находится в совещательной комнате по другому делу. Перенесли на понедельник, 5 ноября, на 9:00", - сказал адвокат.



Напомним, 22 мая 2018 САП и НАБУ передали в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко и еще пяти человек.



Однако Шевченковский районный суд Киева решил вернуть обвинительный акт прокурору.



САП и защиту обвиняемых обжаловали такое решение в Апелляционном суде Киева, который вернул дело обратно в Шевченковский райсуд столицы.



Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 (создание преступной организации) УК Украины.