Суд переніс розгляд справи Мартиненка на наступний понеділок

"Засідання не відбулося у зв’язку з тим, що суддя Бугіль перебуває в нарадчій кімнаті в іншій справі. Перенесли на понеділок, 5 листопада, на 9:00", - сказав адвокат.



Нагадаємо, 22 травня 2018 року САП та НАБУ передали до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п’ятьох осіб.



Проте Шевченківський районний суд Києва вирішив повернути обвинувальний акт прокуророві.



САП та захист обвинувачених оскаржили таке рішення до Апеляційного суду Києва, який повернув справу назад до Шевченківського райсуду столиці.



Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) КК України.