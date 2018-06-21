Суд повернув справу щодо Мартиненка та інших прокурору

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва повернув обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п'ятьох осіб прокуророві. Таке рішення оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає кореспондент УНН.

"Обвинувальний акт ... стосовно Мартиненка, Василькова, Журила, Переломи, Сороки та Богданця ... повернути прокурору", - повідомила головуюча суддя.

Водночас зазначимо, що прокурор САП наполягав на призначенні обвинувального акту до розгляду, а також на тому, аби його розглядав саме Шевченківський райсуд Києва, оскільки один з найтяжчих злочинів, інкримінований одному з обвинувачених, вчинений на території Шевченківського району столиці.

У свою чергу всі обвинувачені, в тому числі Микола Мартиненко, і їхні захисники вважали за можливе призначення до розгляду обвинувального акту, а також розгляду справи саме в цьому суді.

Нагадаємо, 22 травня 2018 року САП та НАБУ передали до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п'ятьох осіб.

Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 КК України (створення злочинної організації).

У САП також розповіли, що досудове розслідування щодо інших підозрюваних у цьому провадженні триває. Зокрема, оголошено у розшук ще чотирьох фігурантів, двоє з яких – громадяни Австрійської Республіки, ще одного з підозрюваних, який переховувався, було затримано та обрано запобіжний захід.

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