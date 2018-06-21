Суд вернул дело в отношении Мартыненко и других прокурору

"Обвинительный акт ... относительно Мартыненко, Василькова, Журила, Переломы, Сороки и Богданца ... вернуть прокурору", - сообщила председательствующая судья.

В то же время отметим, что прокурор САП настаивал на назначении обвинительного акта к рассмотрению, а также на том, чтобы его рассматривал именно Шевченковский райсуд Киева, поскольку одно из тяжелейших преступлений, инкриминируемых одному из обвиняемых, совершено на территории Шевченковского района столицы.

В свою очередь все обвиняемые, в том числе Николай Мартыненко, и их защитники считали возможным назначение к рассмотрению обвинительного акта, а также рассмотрения дела именно в этом суде.

Напомним, 22 мая 2018 года САП и НАБУ передали в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко и еще пяти человек.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 УК Украины (создание преступной организации).

В САП также рассказали, что досудебное расследование в отношении других подозреваемых в этом производстве продолжается. В частности, объявлены в розыск еще четыре фигуранта, двое из которых - граждане Австрийской Республики, еще одного из подозреваемых, который скрывался, задержали, ему избрана мера пресечения.