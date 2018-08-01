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Справу Мартиненка повернули назад до Шевченківського райсуду

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Апеляційний суд Києва відправив обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб на новий розгляд до Шевченківського районного суду столиці. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, передає УНН.

"Ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 21 червня 2018 року, в частині повернення прокурору обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні – скасовано та призначено новий розгляд у суді першої інстанції", - йдеться у рішенні.

Таким чином, як зазначили у прес-службі, суд частково задовольнив скаргу прокурора, також задоволено апеляційні скарги захисту, крім апеляційної скарги адвоката-захисника Черезової.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва повернув обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб прокуророві.

22 травня 2018 року САП та НАБУ передали до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п’ятьох осіб.

Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 КК України (створення злочинної організації).

У САП також розповіли, що досудове розслідування щодо інших підозрюваних у цьому провадженні триває. Зокрема, оголошено у розшук ще чотирьох фігурантів, двоє з яких — громадяни Австрійської Республіки, ще одного з підозрюваних, який переховувався, було затримано та обрано запобіжний захід.

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