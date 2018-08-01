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Дело Мартыненко вернули назад в Шевченковский райсуд

Дело Мартыненко вернули назад в Шевченковский райсуд

Киев  •  УНН

 • 11465 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Апелляционный суд Киева отправил обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и еще пяти человек на рассмотрение в Шевченковский районный суд столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.

"Решение Шевченковского районного суда города Киева от 21 июня 2018 года, в части возврата прокурору обвинительного акта в указанном уголовном производстве - отменено и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции", - говорится в решении.

Таким образом, как отметили в пресс-службе, суд частично удовлетворил жалобу прокурора, также удоволетворено апелляционные жалобы защиты, кроме апелляционной жалобы адвоката-защитника Черезова.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева вернул обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и еще пяти человек прокурору.

22 мая 2018 года САП и НАБУ передали в суд обвинительный акт по Мартыненко и еще пяти людям.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 УК Украины (создание преступной организации).

В САП также рассказали, что досудебное расследование в отношении других подозреваемых в этом производстве продолжается. В частности, объявлен в розыск еще четырех фигурантов, двое из которых - граждане Австрийской Республики, еще одного из подозреваемых, который скрывался, было задержано и избрано меру пресечения.

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