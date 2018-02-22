Суд перенес рассмотрение ходатайства об отстранении Труханова из-за проблем с аудиофискацией
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева 27 февраля продолжит рассмотрение ходатайства об отстранении Геннадия Труханова с должности городского головы Одессы из-за технических проблем с аудиофиксацией процесса, передает корреспондент УНН.
"Предлагаю объявить перерыв до вторника и тогда продолжим исследовать доказательства в материалах дела... Таким образом - перерыв до 14:00 27 февраля", - сказал судья Дмитрий Кратко.
Стоит отметить, что сегодня в судебном заседании было объявлено ходатайство САП об отстранении Труханова, получено объяснение ходатайства со стороны прокуратуры, объяснение против удовлетворения этого ходатайства со стороны Труханова и его защиты.
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Напомним, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.
13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханова и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.