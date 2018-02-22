Суд переніс розгляд клопотання про відсторонення Труханова через проблеми з аудіофіскацією
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Солом'янський районний суд Києва 27 лютого продовжить розгляд клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади міського голови Одеси через технічні проблеми з аудіофіксацією процесу, передає кореспондент УНН.
“Пропоную оголосити перерву до вівторка і тоді продовжимо досліджувати докази у матеріалах справи... Таким чином — перерва до 14:00 27 лютого”, — сказав суддя Дмитро Кратко.
Варто зазначити, що сьогодні у судовому засіданні було оголошено клопотання САП про відсторонення Труханова, отримано пояснення щодо клопотання з боку прокуратури, пояснення проти задоволення цього клопотання з боку Труханова і його захисту.
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Нагадаємо, 14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.
13 лютого НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.