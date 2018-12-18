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Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Охендовского

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Печерского районного суда столицы, который обязал САП или передать уголовное производство по подозрению экс-главы ЦИК Михаила Охендовского в получении взяток с "черной бухгалтерии" Партии регионов. Об этом говорится в сообщении САП в Facebook, передает УНН.

Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Охендовского

“К сожалению, поставить точку в этом деле сегодня тоже не удалось — на этот раз в связи с заявлением самоотвода одним из судей коллегии. Дата следующего судебного заседания станет известна после повторного определения состава суда по делу”, — отметили в САП.

Напомним, Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуру в кратчайшие сроки либо передать обвинительный акт по подозрению во взяточничестве председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в суд, или же закрыть уголовное производство.

25 апреля САП вдруг приостановила следствие в уголовном производстве в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.

Перед этим, 11 апреля 2018 года, Соломенский районный суд Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению председателя ЦИК Михаила Охендовского в получении неправомерной выгоды.

Как сообщал УНН, 13 декабря 2016 года детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (“Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение”). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления. Речь идет о “черной бухгалтерии” “Партии регионов”.

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