Суд переніс розгляд апеляції у справі Охендовського
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу Печерського районного суду столиці, який зобов’язав САП або передати кримінальне провадження за підозрою екс-голови ЦВК Михайла Охендовського в отриманні хабарів з “чорної бухгалтерії” Партії регіонів. Про це йдеться у повідомленні САП у Facebook, передає УНН.
“На жаль, поставити крапку у цій справі сьогодні теж не вдалось — цього разу у зв’язку із заявленням самовідводу одним із суддів колегії. Дата наступного судового засідання стане відомою після повторного визначення складу суду у справі”, — зазначили у САП.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання захисту і зобов’язав Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у найкоротші терміни або передати обвинувальний акт за підозрою у хабарництві голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського до суду, або ж закрити кримінальне провадження.
25 квітня САП вдруге призупинила досудове слідство у кримінальному провадженні щодо голови ЦВК Михайла Охендовського.
Перед цим, 11 квітня 2018 року, Солом’янський районний суд Києва скасував постанову керівника САП Назара Холодницького про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови ЦВК Михайла Охендовського у отриманні неправомірної вигоди.
Як повідомляв УНН, 13 грудня 2016 року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину. Йдеться про “чорну бухгалтерію” “Партії регіонів”.