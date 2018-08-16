Суд перенес рассмотрение апелляции САП по делу Охендовского на 25 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Апелляционный суд Киева перенес на 25 сентября рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Печерского районного суда столицы, который обязал САП или закрыть уголовное производство по подозрению председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, или передать обвинительный акт в отношении него в суд. Об этом сообщил УНН прокурор САП Виталий Кравец.
"Вчера должно было состояться заседание (по апелляции САП - ред.), но его отложили, потому что судьи в отпусках. Дело отложили на 25 сентября", - сказал прокурор.
Напомним, Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуру в кратчайшие сроки либо передать обвинительный акт по подозрению во взяточничестве председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в суд, или же закрыть уголовное производство.
25 апреля САП вдруг приостановила следствие в уголовном производстве в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.
Перед этим, 11 апреля 2018 года, Соломенский районный суд Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению председателя ЦИК Михаила Охендовского в получении неправомерной выгоды.
Как сообщал УНН, 13 декабря 2016 детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины ( "Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления. Речь идет о "черной бухгалтерии "Партии регионов".