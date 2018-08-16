Суд перенес рассмотрение апелляции САП по делу Охендовского на 25 сентября

"Вчера должно было состояться заседание (по апелляции САП - ред.), но его отложили, потому что судьи в отпусках. Дело отложили на 25 сентября", - сказал прокурор.



Напомним, Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуру в кратчайшие сроки либо передать обвинительный акт по подозрению во взяточничестве председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в суд, или же закрыть уголовное производство.



25 апреля САП вдруг приостановила следствие в уголовном производстве в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.



Перед этим, 11 апреля 2018 года, Соломенский районный суд Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению председателя ЦИК Михаила Охендовского в получении неправомерной выгоды.

Как сообщал УНН, 13 декабря 2016 детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины ( "Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления. Речь идет о "черной бухгалтерии "Партии регионов".