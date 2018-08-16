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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд переніс розгляд апеляції САП у справі Охендовського на 25 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Апеляційний суд Києва переніс на 25 вересня розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу Печерського районного суду столиці, який зобов’язав САП або закрити кримінальне провадження за підозрою голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, або передати обвинувальний акт щодо нього до суду. Про це повідомив УНН прокурор САП Віталій Кравець.

Суд переніс розгляд апеляції САП у справі Охендовського на 25 вересня

"Вчора мало відбутися засідання (за апеляцією САП – ред.), але його відклали, бо судді у відпустках. Справу відклали на 25 вересня", - сказав прокурор.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання захисту і зобов’язав Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у найкоротші терміни або передати обвинувальний акт за підозрою у хабарництві голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського до суду, або ж закрити кримінальне провадження.

25 квітня САП вдруге призупинила досудове слідство у кримінальному провадженні щодо голови ЦВК Михайла Охендовського.

Перед цим, 11 квітня 2018 року, Солом’янський районний суд Києва скасував постанову керівника САП Назара Холодницького про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови ЦВК Михайла Охендовського у отриманні неправомірної вигоди.

Як повідомляв УНН, 13 грудня 2016 року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину. Йдеться про “чорну бухгалтерію "Партії регіонів”.

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