Суд перенес рассмотрение апелляции на продление содержания под стражей Грымчака
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла рассмотрение апелляционной жалобы защиты экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака на решение суда первой инстанции о продлении содержании под стражей. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко.
“Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли на 29 ноября в 14:10”, — сказал Клищенко.
Клищенко сообщил, что заседание перенесли по ходатайству прокурора, который не смог присутствовать по уважительной причине.
Напомним, 8 октября 2019 года Печерский районный суд Киева оставил экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражей до 14 ноября.
Как сообщалось 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).
Как сообщал УНН, 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибок.
Также, дело Грымчака переквалифицировали на злоупотребление влиянием.