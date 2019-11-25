Суд переніс розгляд апеляції на продовження тримання під вартою Гримчака
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла розгляд апеляційної скарги захисту ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака на рішення суду першої інстанції про продовження триманні під вартою. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадим Кліщенко.
“Розгляд апеляційної скарги перенесли на 29 листопада о 14:10”, — сказав Кліщенко.
Кліщенко повідомив, що засідання перенесли за клопотанням прокурора, який не зміг бути присутнім через поважну причину.
Нагадаємо, 8 жовтня 2019 року Печерський районний суд Києва залишив ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака під вартою до 14 листопада.
Як повідомлялося, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).
Як повідомляв УНН, 16 серпня Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн, однак допустили помилки у відповідній ухвалі. Після чого суд ухвалив рішення про виправлення помилок.
Також, справу Гримчака перекваліфікували на зловживання впливом.