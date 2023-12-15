Суд отменил запрет: в польском Дорогуске перевозчики могут возобновить протест на границе с Украиной

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
  •  108637 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
  •  120050 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
  •  117378 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
  •  118248 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  171211 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  169444 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  154731 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  143782 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  145352 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  136639 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  125606 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  108305 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140519 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  148858 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  138923 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

  •  147000 просмотра
Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

  •  134891 просмотра
"Хлопок" в Мариуполе: куда прилетело, и как выглядят места поражения

"Хлопок" в Мариуполе: куда прилетело, и как выглядят места поражения

  •  53298 просмотра
Южная Корея передала Украине еще 10 беспилотных машин для разминирования

Южная Корея передала Украине еще 10 беспилотных машин для разминирования

  •  46004 просмотра
Аналитики ISW проанализировали заявления путина о целях рф в войне против Украины

Аналитики ISW проанализировали заявления путина о целях рф в войне против Украины

  •  43678 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
sud-otmenil-zapret-v-polskom-doroguske-perevozchiki-mogut-vozobnovit-protest-na-granitse-s-ukrainoi

Суд отменил запрет: в польском Дорогуске перевозчики могут возобновить протест на границе с Украиной

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 19:29  •  15524 просмотра

Read in English

Люблинский окружной суд отменил решение мэра Дорогуска о запрете протестов на границе, что позволит перевозчикам возобновить демонстрации в понедельник. Суд отверг аргументацию мэра, заявив, что протест не будет полностью препятствовать таможенному оформлению.

В пятницу окружной суд в Люблине отменил решение мэра гмины Дорогуск о запрете сбора перевозчиков перед пересечением границы в этом городе. Это означает, что с понедельника транспортники снова смогут протестовать на подъезде к границе с Украиной, передает УНН со ссылкой на Rmf24.

Детали

Акция протеста польских перевозчиков на пограничных переходах в Дорогуске и Гребенном (Любельское воеводство) и Корчова (Подкарпатское воеводство) началась 6 ноября.

В понедельник, 11 декабря, староста гмины Дорогуск Войцех Сава отменил разрешение на собрание на подъезде к пограничного перехода с Украиной. Окружной суд в Люблине имеет 30 дней для рассмотрения апелляции протестующих перевозчиков по этому делу.

В свою очередь, в пятницу Апелляционный суд рассмотрел жалобу перевозчиков на решение городского головы о запрете новой встречи (назначена на понедельник, 18 декабря), о которой перевозчики требовали во вторник. "Суд постановил отменить решение городского головы гмины Дорогуск от 13 декабря 2023 года", - сказал судья Петр Ринг.

Районный суд установил, что городской голова не мог отказаться от возможности организации протеста, ссылаясь на риск значительной потери имущества, поскольку при этом он не продемонстрировал конкретных возможных убытков. Суд не согласился с этим аргументом, отметив, среди прочего, что протест не имеет целью полностью заблокировать таможенное оформление, а лишь замедлить его.

Это означает, что в ночь с воскресенья на понедельник перевозчики могут снова протестовать при подъезде к границе, и они анонсируют, что будут это делать. Мэр может обжаловать решение суда в течение 24 часов, но начинаются выходные и до начала акции правосудие не успеет рассмотреть возможную жалобу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
Суд скасував заборону: у польському Дорогуську перевізники можуть відновити протест на кордоні з Україною
Court overturns ban: carriers in Dorohusk, Poland, can resume protest on the border with Ukraine
Новости по теме

Суд отменил запрет: в польском Дорогуске перевозчики могут возобновить протест на границе с Украиной

Люблинский окружной суд отменил решение мэра Дорогуска о запрете протестов на границе, что позволит перевозчикам возобновить демонстрации в понедельник. Суд отверг аргументацию мэра, заявив, что протест не будет полностью препятствовать таможенному оформлению.

Общество •   •  15524 просмотра
Суд отменил запрет: в польском Дорогуске перевозчики могут возобновить протест на границе с Украиной

У россии нет планов вести войну против Украины в 2025 году - Буданов

Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Украины, заявляет, что Россия пока не имеет планов военных действий против Украины в 2025 году, ссылаясь на ограниченность ресурсов как на сдерживающий фактор. Путин настаивает на том, что война России будет продолжаться до тех пор, пока Украина не будет денацифицирована и не станет нейтральной.

Политика •   •  20964 просмотра
У россии нет планов вести войну против Украины в 2025 году - Буданов

В оккупированном Севастополе сработала российская ПВО – подтвердили подконтрольные рф власти города

Российские системы ПВО были задействованы в оккупированном Севастополе, сбив беспилотник и не причинив ущерба инфраструктуре. Об этом сообщил назначенный россией глава города Михаил Развожаев.

Война •   •  21390 просмотра
В оккупированном Севастополе сработала российская ПВО – подтвердили подконтрольные рф власти города

В оккупированном Донецке пылает: вероятно, есть "прилет" в нефтебазу

В оккупированном Донецке горит нефтебаза, возможно, в результате обстрела.

Война •   •  20408 просмотра
В оккупированном Донецке пылает: вероятно, есть "прилет" в нефтебазу

SAP выделит около 2 млн евро на локализацию своих продуктов в Украине - Минцифры

В следующем году компания SAP планирует инвестировать почти 2 млн евро в локализацию своих продуктов в Украине. В частности, недавно запустили решение SAP ERP для среднего бизнеса GROW with SAP. Украинские компании смогут бесплатно получать поддержку программного обеспечения и облачных сервисов от SAP до конца первого квартала 2024 года. По данным Минцифры общая сумма помощи за 2023-2024 годы составит более 65 миллионов евро.

Война •   •  27207 просмотра
SAP выделит около 2 млн евро на локализацию своих продуктов в Украине - Минцифры

Финляндия будет расследовать военные преступления российского боевика Петровского

Финляндия проводит предварительное расследование в отношении Яна Петровского, лидера российской неонацистской группы "Русич", по обвинению в военных преступлениях, совершенных на востоке Украины.

Война •   •  21772 просмотра
Финляндия будет расследовать военные преступления российского боевика Петровского

В Польше прокуратура расследует смерть украинки после родов

Украинка 1995 года рождения на 33-й неделе беременности попала в больницу города Кротишин 11 декабря. Поскольку ее состояние ухудшалось, врачи решили провести кесарево сечение.

Общество •   •  20502 просмотра
В Польше прокуратура расследует смерть украинки после родов

Ситуация в Крыму: между Черноморским и Межводным работает ПВО, в районе бухты Севастополя слышны взрывы – Крым.Реалии

Согласно данным издания "Крым. Реалии" и наблюдениям местных жителей, в оккупированном Крыму активизировались российские системы противовоздушной обороны, выстрелы были слышны между Черноморским и Межводным. Кроме того, прогермели выстрелы из бухты Севастополя. Российские официальные лица пока не комментировали эти инциденты.

Война •   •  21262 просмотра
Ситуация в Крыму: между Черноморским и Межводным работает ПВО, в районе бухты Севастополя слышны взрывы – Крым.Реалии

100 дней в должности: Умеров отчитался о работе Министерства обороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул ключевые достижения за 100 дней: быстрое развертывание новых военных технологий, прозрачные системы закупок, инициативы по диджитализации, целевые стратегии набора и рост отечественного производства вооружений. Детальный отчет по этим направлениям должен быть обнародован на следующей неделе.

Политика •   •  22754 просмотра
100 дней в должности: Умеров отчитался о работе Министерства обороны

Не простоял и двух дней: в Киеве неизвестные срезали дуб, посаженный в честь Романа Ратушного

Мемориальный дуб, высаженный в Киеве в честь украинского защитника Романа Ратушного, был срублен неизвестными вскоре после посадки. Местные коммунальные службы и меценаты обратились в правоохранительные органы с просьбой найти и привлечь к ответственности вандалов.

Общество •   •  24578 просмотра
Не простоял и двух дней: в Киеве неизвестные срезали дуб, посаженный в честь Романа Ратушного