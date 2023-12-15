Суд отменил запрет: в польском Дорогуске перевозчики могут возобновить протест на границе с Украиной

В пятницу окружной суд в Люблине отменил решение мэра гмины Дорогуск о запрете сбора перевозчиков перед пересечением границы в этом городе. Это означает, что с понедельника транспортники снова смогут протестовать на подъезде к границе с Украиной, передает УНН со ссылкой на Rmf24.

Детали

Акция протеста польских перевозчиков на пограничных переходах в Дорогуске и Гребенном (Любельское воеводство) и Корчова (Подкарпатское воеводство) началась 6 ноября.

В понедельник, 11 декабря, староста гмины Дорогуск Войцех Сава отменил разрешение на собрание на подъезде к пограничного перехода с Украиной. Окружной суд в Люблине имеет 30 дней для рассмотрения апелляции протестующих перевозчиков по этому делу.

В свою очередь, в пятницу Апелляционный суд рассмотрел жалобу перевозчиков на решение городского головы о запрете новой встречи (назначена на понедельник, 18 декабря), о которой перевозчики требовали во вторник. "Суд постановил отменить решение городского головы гмины Дорогуск от 13 декабря 2023 года", - сказал судья Петр Ринг.

Районный суд установил, что городской голова не мог отказаться от возможности организации протеста, ссылаясь на риск значительной потери имущества, поскольку при этом он не продемонстрировал конкретных возможных убытков. Суд не согласился с этим аргументом, отметив, среди прочего, что протест не имеет целью полностью заблокировать таможенное оформление, а лишь замедлить его.

Это означает, что в ночь с воскресенья на понедельник перевозчики могут снова протестовать при подъезде к границе, и они анонсируют, что будут это делать. Мэр может обжаловать решение суда в течение 24 часов, но начинаются выходные и до начала акции правосудие не успеет рассмотреть возможную жалобу.