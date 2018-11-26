Суд оштрафовал экс-посла в США за вождение в нетрезвом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Оболонский районный суд Киева оштрафовал бывшего посла Украины в США Александр Моцик на 10,2 тыс. грн и забрал на год права за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.
"Суд, исследовав все доказательства, пришел к выводу о том, что он (Александр Моцик - ред.) безусловно отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Суд привлек его к ответственности в виде штрафа в 10 тыс. 200 грн и год лишения права управления", - сказала пресс-секретарь.
И.Свинаренко рассказала, что правонарушения по ст.130 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования) КоАП он совершил еще в августе этого года.
"То есть его остановили (сотрудники полиции - ред.), но он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. За это предусмотрена такая же ответственность как и за установление того, что он управлял ТС в состоянии опьянения", - добавила она.
Напомним, в Киеве в ночь на 25 августа патрульная полиция остановила Ford Kuga за нарушение правил дорожного движения, за рулем которого находился экс-посол Украины в США Александр Моцик.
На него был составлен протокол по ч.1 ст.130 Кодекса об административных правонарушениях.