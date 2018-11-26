Суд оштрафував екс-посла у США за кермування напідпитку

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Оболонський районний суд Києва оштрафував колишнього посла України у США Олександра Моцика на 10,2 тис. грн і забрав на рік права через відмову від проходження медичного огляду на стан сп’яніння. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Інна Свинаренко.

“Суд, дослідивши всі докази, дійшов висновку про те, що він (Олександр Моцик — ред.) беззаперечно відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння. Суд притягнув його до відповідальності у вигляді штрафу 10 тис. 200 грн і рік позбавлення права керування”, — сказала прес-секретар.

І.Свинаренко розповіла, що адмінправопорушення за ст.130 (керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння або за відмову від проходження медичного огляду) КУпАП він вчинив ще у серпні цього року.

“Тобто його зупинили (співробітники поліції — ред.), але він відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. За це передбачена така ж відповідальність як і за встановлення того, що він керував ТЗ у стані сп’яніння”, — додала вона.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 25 серпня патрульна поліція зупинила Ford Kuga за порушення правил дорожнього руху, за кермом якого перебував екс-посол України в США Олександр Моцик.

Щодо нього був складений протокол за ч.1 ст.130 Кодексу про адміністративні правопорушення.

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