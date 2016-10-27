Суд оккупированного Крыма отклонил апелляцию на приговор участнику Евромайдана А.Коломийцу

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Киев • УНН

 • 6709 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил в силе приговор суда в отношении украинца Андрея Коломийца. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на его адвоката Тараса Омельченко, передает УНН.

По информации адвоката, все ходатайства были отклонены судьей Галиной Редько, при этом судья даже не ходила в совещательную комнату. Однако особенностью заседания стало то, что оно проходило на украинском языке.

А.Коломиец намерен обжаловать это решение.

Напомним, в июне украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца в аннексированном Россией Крыму приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Украинца задержали на территории Кабардино-Балкарии в маяе 2015 года года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания украинца привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. Из доказательств обвинения, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы этих беркутовцев.

Адвокат А.Коломийца заявлял о препятствиях в обжаловании приговора.

Российская правозащитная организация "Мемориал" считает политзаключенным Андрея Коломийца и требует его немедленного освобождения.

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