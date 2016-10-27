Суд оккупированного Крыма отклонил апелляцию на приговор участнику Евромайдана А.Коломийцу

По информации адвоката, все ходатайства были отклонены судьей Галиной Редько, при этом судья даже не ходила в совещательную комнату. Однако особенностью заседания стало то, что оно проходило на украинском языке.

А.Коломиец намерен обжаловать это решение.

Напомним, в июне украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца в аннексированном Россией Крыму приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Украинца задержали на территории Кабардино-Балкарии в маяе 2015 года года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания украинца привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. Из доказательств обвинения, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы этих беркутовцев.

Адвокат А.Коломийца заявлял о препятствиях в обжаловании приговора.

Российская правозащитная организация "Мемориал" считает политзаключенным Андрея Коломийца и требует его немедленного освобождения.