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Суд окупованого Криму відхилив апеляцію на вирок учаснику Євромайдану А.Коломійцю

Суд окупованого Криму відхилив апеляцію на вирок учаснику Євромайдану А.Коломійцю

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив у силі вирок суду щодо українця Андрія Коломійця. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на його адвоката Тарас Омельченко, передає УНН.

За інформацією адвоката, всі клопотання були відхилені суддею Галиною Редько, при цьому суддя навіть не ходила в нарадчу кімнату. Однак особливістю засідання стало те, що воно проходило на українській мові.

А.Коломієць має намір оскаржити це рішення.

Нагадаємо, у червні українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця в анексованому Росією Криму засудили до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Українця затримали на території Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою в зберіганні наркотиків. Після затримання українця привезли до Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських беркутівців. З доказів обвинувачення, за словами адвоката, є лише дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми цих беркутівців.

Адвокат Коломійця заявляв про перешкоди в оскарженні вироку.

Російська правозахисна організація “Меморіал” вважає політв’язнем Андрія Коломійця та вимагає його негайного звільнення.

Українські Національні Новини

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