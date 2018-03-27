Суд объявил перерыв в деле о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 4 апреля в рассмотрении дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, адвокаты экс-президента Украины направили письмо о том, что будут находится в служебной командировке и поэтому просят перенести заседание по делу.
Заслушав мнение сторон, суд принял решение, что для обеспечения права на защиту обвиняемого В.Януковича, объявить перерыв на 10:00 4 апреля.
Добавим, что председательствующий судья сообщил, что сторона защиты за все время рассмотрения дела, сорвала уже 11 судебных заседаний.
Напомним, Оболонский районный суд Киеве 21 марта обязал сторону защиты экс-президента Януковича обеспечить явку экс-премьера Украины Николая Азарова и других бывших высокопоставленных чиновников в судебных заседаниях 27-29 марта.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.