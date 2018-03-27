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Суд переніс розгляд справи про держзраду Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Оболонський районний суд міста Києва оголосив перерву до 4 квітня в розгляді справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Так, адвокати екс-президента України надіслали лист про те, що будуть знаходиться у службовому відряджені і тому, просять перенести засідання у справі.

Заслухавши думку сторін, суд прийняв рішення, що, для забезпечення права на захист обвинуваченого В.Януковича, оголосити перерву на 10:00 4 квітня.

Додамо, що головуючий суддя повідомив, що сторона захисту за весь час розгляду справи, зірвала вже 11 судових засідань.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 21 березня зобов’язав сторону захисту екс-президента Януковича забезпечити явку екс-прем’єра України Миколи Азарова та інших колишніх високо посадовців у судових засіданнях 27-29 березня.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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