Суд избрал меру пресечения женщине, которую задержали в Харькове с головой своей дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Харьковский суд в четверг избрал меру пресечения в виде содержания под стражей женщине, которую утром задержали с пакетом, в котором была отрезаная голова собственной дочери. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
“Выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Без залога”, — отметили в прокуратуре.
Напомним, сегодня утром в Харькове задержали женщину, которая обнаженной шла по улицам города. При себе женщина имела нож и пакет.
Во время задержания и осмотра выяснилось, что в пакете — отрубленная голова неизвестной молодой женщины.
Как стало известно УНН, правоохранители установили личность задержанной женщины, ею оказалась жительница Харькова 1982 года рождения.
Во время проведения следственных действий в квартире задержанного было обнаружено обезглавленное тело ее 13-летней дочери.