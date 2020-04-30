Суд обрав запобіжний захід жінці, яку затримали у Харкові з головою власної доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Харківський суд у четвер обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою жінці, яку вранці затримали з пакетом, в якому була відрізана голова власної дочки. Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.
“Обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Без застави”, — зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Харкові затримали жінку, яка оголеною йшла вулицями міста. При собі жінка мала ніж та пакет.
Під час затримання та огляду з’ясувалося, що у пакеті — відрубана голова невідомої молодої жінки.
Як стало відомо УНН, правоохоронці встановили особу затриманої жінки, нею виявилася жителька Харкова 1982 року народження.
Під час проведення слідчих дій у квартирі затриманої було виявлено обезголовлене тіло її 13-річної доньки.