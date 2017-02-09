Суд избрал меры пяти подозреваемым в хищении средств "Энергоатома" - НАБУ

По сообщению НАБУ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в размере 4 млн грн для должностного лица ГП НАЭК "Энергоатом", для трех других подозреваемых - арест с возможностью внесения залога в сумме 10,5 млн. грн каждому .

В то же время, отметили в пресс-службе, одному из руководителей коммерческой структуры, который предоставил обличительные показания, суд избрал домашний арест.

Напоминаем, 6 февраля детективы НАБУ задержали пять человек по подозрению в завладении средствами одной из атомных электростанций ГП "НАЭК" Энергоатом "в размере 30 млн. гривен .