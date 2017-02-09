Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у розкраданні коштів “Енергоатому” — НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у заволодінні коштами ДП НАЕК “Енергоатом”, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
За повідомлення НАБУ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у розмірі 4 млн грн для службової особи ДП НАЕК “Енергоатом”, для трьох інших підозрюваних — арешт з можливістю внесення застави у сумі 10,5 млн грн кожному.
Водночас, зазначили у прес-службі, одному з керівників комерційної структури, який надав викривальні свідчення, суд обрав домашній арешт.
Нагадуємо, 6 лютого детективи НАБУ затримали п’ятьох осіб за підозрою у заволодінні коштами однієї з атомних електростанцій ДП “НАЕК “Енергоатом” у розмірі 30 мільйонів гривень.