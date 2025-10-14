$41.610.01
Эксклюзив
15:21
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
14 октября, 11:14
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
публикации
Эксклюзивы
Суд неоднократно подтверждал, что Favbet в полном объеме и своевременно выполняет все свои налоговые обязательства - заявление

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Группа компаний Favbet заявляет о полном выполнении налоговых обязательств и законности своей деятельности, подтвержденной судами. Компания фиксирует очередную попытку давления со стороны налоговой службы и призывает медиа не вмешиваться в судебный процесс.

Суд неоднократно подтверждал, что Favbet в полном объеме и своевременно выполняет все свои налоговые обязательства - заявление

Группа компаний Favbet в полном объеме и своевременно выполняет все свои налоговые обязательства. Деятельность компании является законной, прозрачной и соответствует всем требованиям украинского законодательства. Этот факт неоднократно подтверждался решениями украинских судов, которые признавали действия Favbet правомерными, а претензии налоговых органов – безосновательными и необоснованными. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.

Детали

В компании отметили, что в течение последних лет Государственная налоговая служба неоднократно инициировала иски против компании, и все эти попытки завершались проигрышем налоговой.

Каждый раз суды, рассматривая дела в открытом и состязательном процессе, подтверждали отсутствие нарушений и давали действиям компании надлежащую правовую оценку.

"Сегодня мы являемся свидетелями очередной попытки налоговой службы оказать давление на Favbet, инициировав еще один иск по аналогичным основаниям, которые уже были рассмотрены судами и признаны необоснованными", – сообщили в компании.

Favbet с уважением относится к судебным решениям и выполнит окончательное решение суда в полном объеме.

"В то же время мы фиксируем попытки давления на суд путем распространения в медиа заказных публикаций, имеющих целью дискредитацию компании и искажение реальной картины судебного процесса. Призываем представителей медиа не втягиваться в судебные процессы, не нарушать основополагающие нормы Конституции Украины относительно независимости судебной власти и не допустить незаконного влияния на правосудие и дать возможность судам принять беспристрастное, объективное и добросовестное решение в соответствии с нормами законов", – говорится в заявлении.

Favbet продолжает работать ответственно, обеспечивая миллиардные поступления в Государственный бюджет Украины и поддерживая развитие легального игорного бизнеса, который является важным компонентом украинской экономики.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Государственная налоговая служба Украины
Украина