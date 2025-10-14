Суд неодноразово підтверджував, що Favbet у повному обсязі та своєчасно виконує всі свої податкові зобов’язання - заява
Київ • УНН
Група компаній Favbet заявляє про повне виконання податкових зобов'язань та законність своєї діяльності, підтверджену судами. Компанія фіксує чергову спробу тиску з боку податкової служби та закликає медіа не втручатися в судовий процес.
Група компаній Favbet у повному обсязі та своєчасно виконує всі свої податкові зобов’язання. Діяльність компанії є законною, прозорою та відповідає всім вимогам українського законодавства. Цей факт неодноразово підтверджувався рішеннями українських судів, які визнавали дії Favbet правомірними, а претензії податкових органів – безпідставними та необґрунтованими. Про це йдеться в заяві компанії, передає УНН.
Деталі
У компанії зауважили, що протягом останніх років Державна податкова служба неодноразово ініціювала позови проти компанії, і всі ці спроби завершувалися програшем податкової.
Кожного разу суди, розглядаючи справи у відкритому та змагальному процесі, підтверджували відсутність порушень і надавали діям компанії належну правову оцінку.
"Сьогодні ми є свідками чергової спроби податкової служби здійснити тиск на Favbet, ініціювавши ще один позов за аналогічними підставами, які вже були розглянуті судами та визнані необґрунтованими", – повідомили в компанії.
Favbet з повагою ставиться до судових рішень і виконає остаточне рішення суду в повному обсязі.
"Водночас ми фіксуємо спроби тиску на суд шляхом поширення у медіа замовних публікацій, що мають на меті дискредитацію компанії та спотворення реальної картини судового процесу.Закликаємо представників медіа не втягуватися у судові процеси, не порушувати основоположні норми Конституції України щодо незалежності судової влади та не допустити незаконного впливу на правосуддя і дати можливість судам прийняти неупереджене, об’єктивне та добросовісне рішення відповідно до норм законів", – йдеться в заяві.
Favbet продовжує працювати відповідально, забезпечуючи мільярдні надходження до Державного бюджету України та підтримуючи розвиток легального грального бізнесу, який є важливим компонентом української економіки.