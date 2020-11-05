Суд не уменьшил размер залога экс-начальнику следственного управления ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд не уменьшил размер залога бывшему начальнику следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сегодня, 5 ноября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила ходатайство защитника бывшего начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области по уменьшению размера залога", - говорится в сообщении.
Напомним, Высший антикоррупционный суд отстранил от должности начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.
Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила размер залога в сумме 1 051 000 гривен начальнику следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области, который погорел на взятке.
Напомним, руководителю следственного управления финансовых расследований ГФС одной из областей, уличенного в получении 50 тыс. долл. взятки, сообщено о подозрении.
Как сообщалось, чиновник ГФС требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долл. США от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы. 7 апреля 2020 года фискал и посредник разоблачены сразу после передачи им вышеуказанных средств в рамках совместной операции САП, НАБУ и ГУ внутренней безопасности ГФС Украины.