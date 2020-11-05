Суд не зменшив розмір застави ексначальнику слідчого управління ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд не зменшив розмір застави колишньому начальнику слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Сьогодні, 5 листопада, слідча суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнила клопотання захисника колишнього начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області щодо зменшення розміру застави", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області.
Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила розмір застави у сумі 1 051 000 гривень начальнику слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Київській області, який погорів на хабарі.
Нагадаємо, керівнику слідчого управління фінансових розслідувань ДФС однієї з областей, викритого на отриманні 50 тис. дол. хабаря, повідомлено про підозру.
Як повідомлялося, посадовець ДФС вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду у розмірі 50 тис. дол. США від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми. 7 квітня 2020 року фіскала та посередника викрито одразу після передачі їм вищевказаних коштів в рамках спільної операції САП, НАБУ та ГУ внутрішньої безпеки ДФС України.