Суд Люксембурга позволил арестовывать активы "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Суд Люксембурга отклонил ходатайство ОАО “Газпром” об обжаловании действий НАК “Нафтогаз” об аресте активов на сумму 2,6 млрд долларов США украинской стороной на территории Люксембурга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчетность ПАО “Газпром”.
“15 апреля 2019 года ОАО “Газпром” с целью защиты своих прав обратилось в суд Люксембурга с заявлением об обжаловании ареста и вступление в процесс. Слушания по делу состоялись в июне 2019 года. 8 июля 2019 года люксембургский суд отклонил ходатайство ОАО “Газпром”, — сообщается в документе.
В феврале 2019 года НАК “Нафтогаз Украины” направила в адрес крупнейших банков, а также кампании, выпускает еврооблигации Gaz Capital SA сообщение об аресте любой задолженности и активов “Газпрома” в Люксембурге.
Суд Люксембурга подтвердил решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о дополнительном взыскании с ОАО “Газпром” в пользу НАК “Нафтогаз” 2,6 млрд долларов США.
ОАО “Газпром” сообщил, что “прорабатывает дальнейшие шаги по защите своих интересов”.
Как сообщал УНН, российская сторона настроена затягивать начало трехсторонних переговоров с ЕС и Украиной о транзите газа.