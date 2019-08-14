Суд Люксембургу дозволив заарештовувати активи "Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Суд Люксембургу відхилив клопотання ПАТ “Газпром” про оскарження дій НАК “Нафтогаз” щодо арешту активів на суму 2,6 млрд доларів США українською стороною на території Люксембургу. Про це повідомляє УНН з посиланням на звітність ПАТ “Газпром”.
“15 квітня 2019 ПАТ” Газпром “з метою захисту своїх прав звернулося до суду Люксембургу із заявою про оскарження арешту і вступ в процес. Слухання у справі відбулися в червні 2019 року. 8 липня 2019 року люксембурзький суд відхилив клопотання ПАТ “Газпром”, — повідомляється в документі.
У лютому 2019 року НАК “Нафтогаз України” направила на адресу найбільших банків, а також кампанії, яка випускає єврооблігації Gaz Capital SA повідомлення про арешт будь-якої заборгованості і активів “Газпрому” в Люксембурзі.
Суд Люксембургу підтвердив рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма про додаткове стягнення з ПАТ “Газпром” на користь НАК “Нафтогаз” 2,6 млрд доларів США.
ПАТ “Газпром” повідомив, що “опрацьовує подальші кроки щодо захисту своїх інтересів”.
Як повідомляв УНН, російська сторона налаштована затягувати початок тристоронніх переговорів з ЄС і Україною про транзит газу.