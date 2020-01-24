Суд конфисковал почти 5 млн грн в торговца наркотиками через Интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Деснянский районный суд города Киева, по обращению Офиса Генпрокурора, признал виновным мужчину, который занимался реализацией наркотиков через Интернет на территории иностранных государств, вернув государству почти 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Прокуроры Офиса Генерального прокурора обратились в Деснянский районный суд г.Киева по утверждению соглашения о признании виновности в уголовном производстве в отношении одного из обвиняемых в участии в преступной организации, которая занималась реализацией наркотиков, психотропных веществ и их аналогов через сеть Интернет на территории иностранных государств" , - говорится в сообщении.
Суд, на основании соглашения, 23 января 2020 года вынес приговор, которым признал обвиняемого виновным по всем инкриминируемым ему правонарушениями, и назначил наказание в виде реального лишения свободы с конфискацией имущества.
"Конфискации подлежат, в частности, денежные средства в сумме почти 5 млн гривен, выявленных по месту жительства обвиняемого", - говорится в сообщении.
Напомним, в Мариуполе Донецкой области разоблачили трех лиц, которые через Telegram-канал продавали наркотики, у них изъяли товара на сумму более 1,5 млн гривен.