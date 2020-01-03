На Донеччині ліквідували інтернет-магазин із продажу наркотиків

КИЇВ. 3 січня. УНН. У Маріуполі Донецької області викрили трьох осіб, які через Telegram-канал продавали наркотики, у них вилучили товару на суму більше ніж 1,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.