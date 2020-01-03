На Донеччині ліквідували інтернет-магазин із продажу наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Маріуполі Донецької області викрили трьох осіб, які через Telegram-канал продавали наркотики, у них вилучили товару на суму більше ніж 1,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"Поліція викрила злочинну групу з трьох осіб, які через месенджер Telegram займалися збутом наркотиків у Маріуполі. У наркоторговців вилучено великі партії амфетаміну, екстазі і шишок канабісу, а також психоактивні речовини та галюциногенні гриби", - сказано у повідомленні.
Так, троє жителів Маріуполя створили Telegram-канал, де розміщували інформацію про наявні наркотики та приймали замовлення. Оплату приймали через електронні гаманці. "Покупки" зловмисники доставляли шляхом закладок, залишаючи дози в обумовлених місцях.
Під час документування злочинної діяльності поліцейські провели 6 етапів оперативної закупівлі. Наркоділки були затримані під час спецоперації за участі спецпідрозділу "КОРД".
Під час обшуків за місцем мешкання фігурантів оперативники виявили понад 700 г амфетаміну, більше 1,5 тисяч пігулок екстазі, майже пів кілограма шишок канабісу, 162 шт. LCD та галюциногенні гриби. Вартість вилученого за цінами "чорному" ринку складає близько 1,5 млн гривень.
Також вилучено приладдя для фасування наркотиків, мобільні телефони, чернетки, що підтверджують протиправну діяльність підозрюваних, гроші в різній валюті, одержаних від продажу наркотиків, та автомобіль, яким перевозили заборонені речовини.
Крім того, оперативники попередили чергову доставку "товару", знищивши близько 25 закладок з наркотиками в місті.
Усіх членів угрупування затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікам інкримінують ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (збут наркотичних засобів та психотропних речовин). Затриманим загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За рішенням суду наркозбувачів взято під варту на 60 діб з правом внесення застави: лідеру групи - 1,9 млн гривень, двом співучасникам – 154 тисячі та 96 тисяч гривень.
Нагадаємо, у Хмельницьку судитимуть двох чоловіків, у яких вилучили наркотиків на суму 2 млн гривень.