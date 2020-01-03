В Донецкой области ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

КИЕВ. 3 января. УНН. В Мариуполе Донецкой области разоблачили трех лиц, которые по Telegram-каналу продавали наркотики, у них изъяли товара на сумму более 1,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.