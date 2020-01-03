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В Донецкой области ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. В Мариуполе Донецкой области разоблачили трех лиц, которые по Telegram-каналу продавали наркотики, у них изъяли товара на сумму более 1,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Полиция разоблачила преступную группу из трех человек, которые через мессенджер Telegram занимались сбытом наркотиков в Мариуполе. У наркоторговцев изъято большие партии амфетамина, экстази и шишек каннабиса, а также психоактивные вещества и галлюциногенные грибы", - говорится в сообщении.

Так, трое жителей Мариуполя создали Telegram-канал, где размещали информацию об имеющихся наркотиках и принимали заказы. Оплату принимали через электронные кошельки. "Покупки" злоумышленники доставляли путем закладок, оставляя дозы в обусловленных местах.

Во время документирования преступной деятельности полицейские провели 6 этапов оперативной закупки. Наркодельцы были задержаны в ходе спецоперации с участием спецподразделения "КОРД".

Во время обысков по месту жительства фигурантов оперативники обнаружили более 700 г амфетамина, больше 1500 таблеток экстази, почти пол килограмма шишек каннабиса, 162 шт. LCD и галлюциногенные грибы. Стоимость изъятого по ценам "черном" рынке составляет около 1,5 млн гривен.

Также изъяты принадлежности для фасовки наркотиков, мобильные телефоны, черновики, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, деньги в разной валюте, полученных от продажи наркотиков, и автомобиль, которым перевозили запрещенные вещества.

Кроме того, оперативники предупредили очередную доставку "товара", уничтожив около 25 закладок с наркотиками в городе.

Все члены группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчинам инкриминируют ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств и психотропных веществ). Задержанным грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По решению суда наркосбытчики взяты под стражу на 60 суток с правом внесения залога: лидеру группы - 1,9 млн гривен, двум соучастникам - 154 тысячи и 96 тысяч гривен.

Напомним, в Хмельницком будут судить двух мужчин, у которых изъяли наркотиков на сумму 2 млн гривен.

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