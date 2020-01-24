Суд конфіскував майже 5 млн грн у торгівця наркотиками через Інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Деснянський районний суд міста Києва, за зверненням Офісу Генпрокурора, визнав винним особу, яка займалася реалізацією наркотиків через Інтернет на території іноземних держав, повернувши державі майже 5 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Прокурори Офісу Генерального прокурора звернулися до Деснянського районного суду м. Києва щодо затвердження угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні стосовно одного з обвинувачених в участі у злочинній організації, яка займалася реалізацією наркотиків, психотропних речовин та їх аналогів через мережу Інтернет на території іноземних держав", - йдеться у повідомленні.
Суд, на підставі угоди, 23 січня 2020 року виніс вирок, яким визнав обвинуваченого винним за всіма інкримінованими йому правопорушеннями, та призначив покарання у вигляді реального позбавлення волі з конфіскацією майна.
"Конфіскації підлягатимуть, зокрема, грошові кошти у сумі майже 5 млн гривень, виявлених за місцем проживання обвинуваченого", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Маріуполі Донецької області викрили трьох осіб, які через Telegram-канал продавали наркотики, у них вилучили товару на суму більше ніж 1,5 млн гривень.