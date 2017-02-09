Суд Кении не дал закрыть крупнейший в мире лагерь беженцев "Дадааб"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Верховный суд Кении заблокировал решение правительства о закрытии лагеря беженцев и мигрантов "Дадааб", передает УНН со ссылкой на ВВС .
Лагерь "Дадааб" был открыт в 1991 году для приема семей беженцев из Сомали, многие его жителей живут в нем более 20 лет. Сейчас в "Дадаабе" находятся примерно 260 тыс. беженцев из Сомали.
В мае прошлого года правительство Кении приняло решение о закрытии лагеря и выселении всех его жителей.
Как сообщают, что крайний срок выселения - до мая этого года. Но суд постановил, что решение властей равноценно акту группового преследования.
Кенийское правительство объясняет, что приняло решение по соображениям безопасности и что именно в лагере планировались атаки сомалийской группировки "Аш-Шабаб".
Ранее власти Кении планировала закрыть лагеря для беженцев , обосновывая это тем, что они являются экономическим бременем для страны и ухудшают криминогенную ситуацию