Суд Кенії не дав закрити найбільший у світі табір біженців "Дадааб"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховний суд Кенії заблокував рішення уряду про закриття табору біженців та мігрантів “Дадааб”, передає УНН з посиланням на ВВС.
Табір “Дадааб” був відкритий у 1991 році для прийому сімей біженців з Сомалі, багато його мешканців живуть в ньому більше 20 років. Зараз у “Дадаабі” перебувають приблизно 260 тис. біженців із Сомалі.
У травні минулого року уряд Кенії ухвалив рішення про закриття табору і виселення всіх його жителів.
Як повідомляють, що крайній термін виселення — до травня цього року. Але суд постановив, що рішення влади рівноцінно акту групового переслідування.
Кенійський уряд пояснює ухвалив рішення з міркувань безпеки і що саме в таборі планувалися атаки сомалійського угрупування “Аш-Шабаб”.
Раніше влада Кенії планувала закрити табори для біженців, обґрунтовуючи це тим, що вони є економічним тягарем для країни і погіршують криміногенну ситуацію