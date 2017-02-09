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Суд Кенії не дав закрити найбільший у світі табір біженців "Дадааб"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховний суд Кенії заблокував рішення уряду про закриття табору біженців та мігрантів “Дадааб”, передає УНН з посиланням на ВВС.

Суд Кенії не дав закрити найбільший у світі табір біженців "Дадааб"

Табір “Дадааб” був відкритий у 1991 році для прийому сімей біженців з Сомалі, багато його мешканців живуть в ньому більше 20 років. Зараз у “Дадаабі” перебувають приблизно 260 тис. біженців із Сомалі.

У травні минулого року уряд Кенії ухвалив рішення про закриття табору і виселення всіх його жителів.

Як повідомляють, що крайній термін виселення — до травня цього року. Але суд постановив, що рішення влади рівноцінно акту групового переслідування.

Кенійський уряд пояснює ухвалив рішення з міркувань безпеки і що саме в таборі планувалися атаки сомалійського угрупування “Аш-Шабаб”.

Раніше влада Кенії планувала закрити табори для біженців, обґрунтовуючи це тим, що вони є економічним тягарем для країни і погіршують криміногенну ситуацію

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