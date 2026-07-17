Суд избирает меры пресечения руководителям оборонного предприятия из-за взрывов в Вишневом

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В Соломенском районном суде Киева началось рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения руководителям оборонного предприятия, подозреваемым в служебной халатности по делу о взрывах склада боеприпасов в Вишневом после российского ракетного удара. Заседания проходят в закрытом режиме из-за специфики объекта и материалов уголовного производства, передает корреспондент УНН.

Детали

В настоящее время суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения директору по производству АО "Компания авиационного и ракетно-технического машиностроения" Руслану Кучинскому. Согласно его декларации, он занимал должность директора по производству этого предприятия. Дела фигурантов суд рассматривает по очереди.

Напомним, 16 июля Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании генерального директора предприятия оборонного сектора и его заместителя. Им сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия и гибель людей. Прокуратура просит суд избрать обоим безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Также должностные лица были уволены с занимаемых должностей.

По данным следствия, в ночь на 6 июля российские войска нанесли удар баллистической ракетой 9М723 комплекса "Искандер" по складу предприятия в Вишневом Киевской области. После попадания началась масштабная вторичная детонация боеприпасов, которая длилась несколько часов.

В результате взрывов погибли семь человек, еще 29 получили ранения. Свыше 600 жителей были эвакуированы, а разрушениям подверглась жилая застройка на площади около 13 гектаров.

Как сообщали в Офисе Генерального прокурора, следствие установило, что значительное количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые не соответствовали требованиям безопасности, не имели необходимых разрешительных документов и не были предназначены для длительного хранения таких изделий.

Кроме того, по данным следствия, размещение подобного склада вблизи жилой застройки противоречило требованиям законодательства, правительственных постановлений и решениям Ставки Верховного Главнокомандующего. Расстояние от ограждения предприятия до ближайших зданий составляло около 24 метров, а до одного из частных домов - менее 18 метров.

По словам Генерального прокурора Руслана Кравченко, российский ракетный удар стал первопричиной трагедии, однако масштаб вторичной детонации и ее последствий был обусловлен пренебрежением правилами безопасного хранения боеприпасов.

В настоящее время следователи устанавливают полную цепочку должностных лиц, которые согласовывали размещение боеприпасов, отвечали за их безопасное хранение и должны были осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности. Также правоохранители проверяют версию о возможном агентурном влиянии РФ и вероятной утечке информации о местонахождении склада.

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